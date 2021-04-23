Посол Польши прибыл в МИД РФ

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский прибыл в здание МИД РФ, сообщает ТАСС.

Посол вошел в здание ведомства на Смоленской площади, не дав комментарии журналистам о ситуации.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от достраивания «Северного потока-2» ради европейской солидарности. Он отметил, что существует большая политическая разница в том, через какие страны поставлять газ в Германию.

Рар: бывший президент Эстонии ненавидит Россию

В интервью НСН немецкий политолог Александр Рар рассказал, что у противницы строительства «Северного потока-2» Анналены Бербок есть все шансы занять пост канцлера Германии. Он отметил, что для этого ей нужно заручиться поддержкой населения.

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ФОТО: РИА Новости
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