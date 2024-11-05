Посол Новой Зеландии надел какаху на встречу в Кремле

Новый посол Новой Зеландии в России Марк Джулиан Трейнор прибыл на церемонию вручения верительных грамот в накидке маори под названием «какаху», при изготовлении которого используются перья национального символа государства — птицы киви. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Перед церемонией дипломаты посетили с экскурсией Георгиевский зал Кремля. На церемонии, в частности, присутствовали послы Акира Муто из Японии, Сара Тейлор из Канады, Энрике Игнасио Феррер Виейра из Аргентины, Мишель Жеребцофф из Бельгии, Йеспер Вар из Дании, Джулиан Клэр из Ирландии, Рикардо Мартинес Васкес из Испании и другие дипломаты.

Участвовали во вручении верительных грамот и послы из дружественных стран — Александр Рогожник из Белоруссии, Кубанычбек Боконтаев из Киргизии, Гурген Арсенян из Армении и Рахман Мустафаев из Азербайджана.

Некоторые дипломаты также находились на церемонии в традиционных костюмах — например, новый посол Малайзии в России Чеонг Лун Лаи был облачен в традиционный наряд баджу-мелаю.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия остается открытой к сотрудничеству со странами, контакты с которыми на данный момент сокращены до минимума. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео / t.me/news_kremlin
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