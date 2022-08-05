Посол Китая: рука США видна как в украинском, так и тайваньском кризисе

США приложили руку как к началу кризиса в Украине, так и на Тайване. Такое заявление сделал посол Китая во Франции Лю Шайе, передает ТАСС.

Экс-глава МИД Бразилии назвал политической ошибкой санкции против РФ

По мнению Шайе, США беспокоятся о возможности утраты своего влияния в мире.

После визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Пекин приступил к введению ответных мер, о которых руководство КНР предупреждало Вашингтон.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры