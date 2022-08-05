Посол Китая: рука США видна как в украинском, так и тайваньском кризисе
5 августа 202222:59
США приложили руку как к началу кризиса в Украине, так и на Тайване. Такое заявление сделал посол Китая во Франции Лю Шайе, передает ТАСС.
По мнению Шайе, США беспокоятся о возможности утраты своего влияния в мире.
После визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Пекин приступил к введению ответных мер, о которых руководство КНР предупреждало Вашингтон.
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5 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru