Посол Израиля в России завершает свою миссию
Посол Израиля в России Александр Бен Цви завершает дипломатическую миссию, сообщает пресс-служба израильского диппредставительства.
Уточняется, что посол с супругой завершают свою дипломатическую карьеру.
«Посол Израиля в России Александр Бен Цви и его супруга Эдна Бен Цви завершают дипломатическую карьеру и уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД", - говорится в заявлении.
В посольстве добавили, что преемница Симона Гальперин прибудет в Москву в ближайшие дни.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении новым послом в Камеруне Георгия Тодуа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru