Посол Израиля в России завершает свою миссию

Посол Израиля в России Александр Бен Цви завершает дипломатическую миссию, сообщает пресс-служба израильского диппредставительства.

Путин сменил посла в Нидерландах и постпреда при ОЗХО

Уточняется, что посол с супругой завершают свою дипломатическую карьеру.

«Посол Израиля в России Александр Бен Цви и его супруга Эдна Бен Цви завершают дипломатическую карьеру и уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД", - говорится в заявлении.

В посольстве добавили, что преемница Симона Гальперин прибудет в Москву в ближайшие дни.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении новым послом в Камеруне Георгия Тодуа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:РоссияИзраильПосольствоПосол

Горячие новости

Все новости

партнеры