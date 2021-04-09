Посол Италии вызван в турецкий МИД из-за высказываний премьера
Турция осудила заявление премьер-министра Италии Марио Драги о президенте Турции Реджепе Эрдогане как о "диктаторе", посол страны вызван в турецкий МИД. Об этом заявил глава дипломатического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу в своем аккаунте в Twitter.
Драги ранее в четверг назвал Эрдогана диктатором, с которым, тем не менее, надо выстраивать отношения в интересах своей страны. По словам Чавушоглу, слова Драги являются "популистской риторикой". Его мнение о турецком лидере в МИД считают "возмутительным и необоснованным".
РБК со ссылкой на местные агентства Sabah и Anadolu передает, что посол Италии в Турции Массимо Гайяни был вызван в турецкий МИД.
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