В штате Техас произошла стрельба, шесть человек ранены

В американском штате Техас произошла стрельба, шесть человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что это произошло в небольшом городе Брайан на востоке штата. Несколько раненых находятся в критическом состоянии.

По данным CBS, нарушитель находится на свободе. На месте работает полиция.

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ФОТО: Jose Luis Gonzalez / facebook.com
ТЕГИ:СтрельбаТехасСША
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