В штате Техас произошла стрельба, шесть человек ранены

В американском штате Техас произошла стрельба, шесть человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что это произошло в небольшом городе Брайан на востоке штата. Несколько раненых находятся в критическом состоянии.

По данным CBS, нарушитель находится на свободе. На месте работает полиция.

