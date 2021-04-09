В штате Техас произошла стрельба, шесть человек ранены
8 апреля 202123:59
В американском штате Техас произошла стрельба, шесть человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал CBS.
Отмечается, что это произошло в небольшом городе Брайан на востоке штата. Несколько раненых находятся в критическом состоянии.
По данным CBS, нарушитель находится на свободе. На месте работает полиция.
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8 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru