Посол Ирана: Тегеран не намерен защищать Ливан
Посол Ирана В России Казем Джалали заявил телеканалу «Россия 24» заявил, что Иран не намерен вводить войска в Ливан, поскольку страна может защитить себя самостоятельно.
Дипломат назвал «дырявой» систему ПВО Израиля «Железный купол» и охарактеризовал удары Ливана по Израилю как успешные.
Джалали отметил, что Израиль не сможет победить в наземной операции. Он напомнил о проведении израильской армией авиационных операций в Ливане и Секторе Газа и заявил, что Израиль повторяет ошибку.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале «ограниченной наземной операции» против объектов ливанского движения «Хезболла» в приграничном районе на юге Ливана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru