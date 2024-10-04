Посол Ирана: Тегеран не намерен защищать Ливан

Посол Ирана В России Казем Джалали заявил телеканалу «Россия 24» заявил, что Иран не намерен вводить войска в Ливан, поскольку страна может защитить себя самостоятельно.

ЦАХАЛ объявила о ликвидации еще одного командира «Хезболлы» Каука

Дипломат назвал «дырявой» систему ПВО Израиля «Железный купол» и охарактеризовал удары Ливана по Израилю как успешные.

Джалали отметил, что Израиль не сможет победить в наземной операции. Он напомнил о проведении израильской армией авиационных операций в Ливане и Секторе Газа и заявил, что Израиль повторяет ошибку.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале «ограниченной наземной операции» против объектов ливанского движения «Хезболла» в приграничном районе на юге Ливана.

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ФОТО: РИА Новости
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