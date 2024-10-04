Посол Ирана: Тегеран не намерен защищать Ливан

Дипломат назвал «дырявой» систему ПВО Израиля «Железный купол» и охарактеризовал удары Ливана по Израилю как успешные.

Джалали отметил, что Израиль не сможет победить в наземной операции. Он напомнил о проведении израильской армией авиационных операций в Ливане и Секторе Газа и заявил, что Израиль повторяет ошибку.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале «ограниченной наземной операции» против объектов ливанского движения «Хезболла» в приграничном районе на юге Ливана.

