В МИД рассказали об уходе России и Индии от доллара и евро во взаимной торговле

«Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты», — отметил дипломат.

По словам Кабулова, для полноценного перехода необходимо окончательно решить вопрос сохраняющегося дисбаланса в торговых операциях между двумя странами. Как отметил дипломат, Индия «покупает больше чем, продает, больше чем в пять раз», пишет «Свободная пресса». Специалисты работают над этой ситуацией и ищут «разумный компромисс».

«Но принципиально переходить надо», — добавил Кабулов.

Глава Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай 12 декабря сообщил, что Индия планирует начать использовать рупии в торговых расчетах с Россией уже со следующей недели, напоминает Газета.ру.

