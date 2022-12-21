В МИД рассказали об уходе России и Индии от доллара и евро во взаимной торговле
Россия и Индия отказываются от использования доллара и евро во взаимной торговле. Об этом рассказал директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов в беседе с РИА Новости.
«Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты», — отметил дипломат.
По словам Кабулова, для полноценного перехода необходимо окончательно решить вопрос сохраняющегося дисбаланса в торговых операциях между двумя странами. Как отметил дипломат, Индия «покупает больше чем, продает, больше чем в пять раз», пишет «Свободная пресса». Специалисты работают над этой ситуацией и ищут «разумный компромисс».
«Но принципиально переходить надо», — добавил Кабулов.
Глава Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай 12 декабря сообщил, что Индия планирует начать использовать рупии в торговых расчетах с Россией уже со следующей недели, напоминает Газета.ру.
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