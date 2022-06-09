Посол Германии в России заявил об «обвале» в отношениях двух стран
Отношения России и Германии переживают обвал. Об этом заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
По словам дипломата, двусторонние отношения ухудшились после начала спецоперации на Украине, произошел «настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран».
Фон Гайр отметил, что такая ситуация — часть высокой цены за действия Москвы на Украине, пишет «Свободная пресса».
«Тем не менее, конечно, как географические соседи мы во многих отношениях и дальше будем нуждаться друг в друге, учитывая нашу историю, которая теперь будет включать в себя и 24 февраля 2022 года в качестве отличительной даты», — цитирует посла РИА Новости.
Посол добавил, что теперь сотрудничество Москвы и Берлина во многих сферах будет вряд ли возможно, пишет РИА ФАН. В то же время фон Гайр допустил, что оно «будет протекать значительно сложнее».
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