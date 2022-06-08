В Мосгордуме предложили назвать территорию у посольства Германии в честь ЛНР

Депутаты Мосгордумы нашли место для «площади Луганской народной республики», сообщает пресс-служба московского парламента.

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В сообщении говориться, что «площадью ЛНР» они предложили назвать территорию у посольства Германии.

Ранее москвичи выбрали название для безымянной территории у посольства США на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка, её назовут «Площадь Донецкой народной республики».

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Фото: duma.mos.ru
ТЕГИ:МоскваПосольствоГерманияМосгордума
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