Посол ФРГ в США объяснила, для чего США держат войска в Германии
Войска США, которые находятся в Германии со времен окончания Второй мировой войны, защищают не ФРГ. С таким заявлением в ходе онлайн-дискуссии в Совете по международным отношениям выступила посол ФРГ в Вашингтоне Эмили Хабер.
Дипломат заявила, что США защищают не Германию, а трансатлантическую безопасность. Кроме того, своим присутствием в стране Вашингтон демонстрирует свою мощь в Азии и Африке, передает РИА ФАН.
Спор между США и Германией вспыхнул после решения президента США Дональда Трампа сократить воинский контингент в Германии на треть — до 25 тысяч человек.
При этом Трамп обвинил Берлин в том, что США вынуждены тратить на «защиту» Германии от России миллиарды долларов, пока Германия отдает миллиарды долларов Москве за энергоносители, напоминает «Свободная пресса».
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