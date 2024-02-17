Посол: Эквадор отменил решение о поставке российской техники в США
Эквадор отменил свое решение о передаче российской техники США. Об этом заявил посол РФ Владимир Спринчан в беседе с РИА Новости.
Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа заявлял, что республика предоставит Соединенным Штатам старую российскую технику, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ожидалось, что старое вооружение обменяют на новое, американское стоимостью $200 млн. В МИД РФ называли решение принятым под давлением заинтересованных лиц.
Как отметил Спринчан, в пятницу прошла встреча с президентом Эквадора, стороны подробно обсудили отношения «с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами». По словам дипломата, Нобоа подтвердил, что его страна не может позволить втянуть себя в конфликт, учитывая нейтральный статус республики и членство в ООН.
«Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», — подчеркнул Спринчан, подтвердив, что речь идет об отказе от передачи российской техники США.
По словам дипломата, формально об этом решении станет известно на следующей неделе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru