Эквадор подтвердил намерение передать США старую российскую технику

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна передаст США старую российскую технику, несмотря на возражения Москвы.

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«Поставка будет осуществлена», - сказал глава государства в интервью телеканалу Ecuavisa.

Нобоа отметил, российская сторона настаивает на том, что это военная техника. По словам президента Эквадора, техника превратилась в металлолом.

Позицию Москвы глава государства назвал «не совсем адекватной». При этом он заверил, что республика не собирается разрывать отношения с РФ.

Ранее посол в Эквадоре Владимир Спринчан предупредил, что поставка российской техники в США будет считаться недружественным шагом, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеСШАЭквадор

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