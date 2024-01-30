Эквадор подтвердил намерение передать США старую российскую технику

«Поставка будет осуществлена», - сказал глава государства в интервью телеканалу Ecuavisa.

Нобоа отметил, российская сторона настаивает на том, что это военная техника. По словам президента Эквадора, техника превратилась в металлолом.

Позицию Москвы глава государства назвал «не совсем адекватной». При этом он заверил, что республика не собирается разрывать отношения с РФ.

Ранее посол в Эквадоре Владимир Спринчан предупредил, что поставка российской техники в США будет считаться недружественным шагом, отмечает «Радиоточка НСН».

