Посол Болгарии побывал в МИД РФ после высылки российского дипломата
Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин побывал в МИД РФ, куда был приглашен после высылки российского дипломата из Софии.
В здании на Смоленской площади болгарский посол провел менее получаса, от комментариев журналистам он отказался, сообщает РИА Новости.
Ранее прокуратура Болгарии заявили, что подозревает россиянина с дипломатическим статусом в сборе военной информации. В посольстве РФ в Софии сообщили, что 18 декабря МИД Болгарии объявил военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве персоной нон грата. В дипмиссии добавили, что Москва вправе принять ответные меры.
Ранее в российском посольстве в США заявили, что ответственность за «визовую войну», которая препятствует работе американской дипмиссии в Москве, полностью лежит на Вашингтоне, передает RT.
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