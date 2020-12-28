Посол Болгарии побывал в МИД РФ после высылки российского дипломата

Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин побывал в МИД РФ, куда был приглашен после высылки российского дипломата из Софии.

В здании на Смоленской площади болгарский посол провел менее получаса, от комментариев журналистам он отказался, сообщает РИА Новости.