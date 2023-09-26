Посол Бердыев: США не пригласят Путина на саммит АТЭС

США не будут приглашать президента России Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Об этом заявил посол по особым поручениям, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Марат Бердыев.

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«США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Бердыев пояснил, что меры связаны с санкционными ограничениями, которые действуют в отношении политиков, пишет «Свободная пресса». Как отметил посол, Москва продолжает добиваться от Вашингтона выполнения своих обязательств как принимающей стороны.

Бердыев считает, что решение США не приглашать российского лидера демонстрирует недобросовестность, сохранение «конфронтационного подхода» к вопросам экономического сотрудничества и политизацию экономического форума. Посол назвал сложившуюся ситуацию прискорбной, отмечает РЕН ТВ.

Саммит АТЭС пройдет в Соединенных Штатах 11-17 ноября.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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