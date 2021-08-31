Посол Белоруссии: Путин и Лукашенко подпишут все дорожные карты интеграции 9 сентября

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подпишут все дорожные карты интеграции на встрече 9 сентября. Об этом сообщил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко в ходе встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

Дипломат отметил, что спустя три года из 28 карт интеграции экономик двух стран несогласованной осталась лишь одна, пишет Ura.ru.

«Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем, и уже 9-го числа президенты встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции», — цитирует Семашко ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября, напоминает RT.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоВладимир Путин
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