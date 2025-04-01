Швейцария сняла санкции с трех связанных с Россией объектов недвижимости

Швейцария с августа 2024-го по март 2025 года отменила санкции против трех объектов недвижимости, замороженных в стране в рамках ограничений в отношении России. Такие данные опубликовал швейцарский Государственный секретариат по экономике (SECO).

Ранее в ведомстве отмечали, что по состоянию на август прошлого года в Швейцарии в рамках санкций заморозили 17 объектов недвижимости, финансовые активы на 7,1 млрд швейцарских франков, автомобили, произведения искусства, мебель, инструменты.

«По состоянию на 31 марта 2025 года активы, замороженные в Швейцарии, составили 7,4 миллиарда франков», - указали в SECO.

В секретариате подчеркнули, что санкции распространяются уже на 14 объектов недвижимости граждан или юридических лиц.

Ранее Швейцария отменила санкции против Гульбахор Исмаиловой, сестры российского бизнесмена Алишера Усманова, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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