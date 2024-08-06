Посол Бельгии объявил о завершении миссии в России
Посол Бельгии в Москве Марк Михильсен завершил свою миссию в России. Об этом сообщает пресс-служба бельгийского диппредставительства.
Дипломат отметил, что начал работать в Москве в разгар эпидемии коронавируса в сентябре 2020 года, и после почти четырёхлетней миссии вернулся с супругой в Бельгию.
Михильсен добавил, что новый посол Бельгии вступит в должность во второй половине августа, и пожелал ему «нормализации ситуации».
Ранее глава итальянского МИД Антонио Таяни поручил вызвать российского посла в Риме Алексея Парамонова в свячзи с указом президента РФ Владимира Путина о передаче дочки Ariston во временное управление «Газпрома», сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru