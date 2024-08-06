Дипломат отметил, что начал работать в Москве в разгар эпидемии коронавируса в сентябре 2020 года, и после почти четырёхлетней миссии вернулся с супругой в Бельгию.

Михильсен добавил, что новый посол Бельгии вступит в должность во второй половине августа, и пожелал ему «нормализации ситуации».

Ранее глава итальянского МИД Антонио Таяни поручил вызвать российского посла в Риме Алексея Парамонова в свячзи с указом президента РФ Владимира Путина о передаче дочки Ariston во временное управление «Газпрома», сообщает «Свободная пресса».

