Посол Бахрейна: Путина официально пригласили посетить страну
Президента России Владимира Путина официально пригласили в Бахрейн, чей король Хамад бен Иса Аль Халифа ранее посетил РФ, заявил бахрейнский посол в Москве Ахмед Аль-Саати на полях открытия павильона «Дом сокола» Восточного экономического форума. Его слова приводит РИА Новости.
Аль-Саати уточнил, что после «плодотворной встречи» с Путиным правительство Бахрейна направило ему официальное приглашение и теперь ожидает его ответа и визита в страну.
Официальный визит короля Бахрейна в РФ состоялся в мае этого года. Тогда главы двух государств провели переговоры на высоком уровне. Оба лидера также обсудили палестино-израильский конфликт и призвали к деэскалации в секторе Газа, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru