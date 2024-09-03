Посол Бахрейна: Путина официально пригласили посетить страну

Аль-Саати уточнил, что после «плодотворной встречи» с Путиным правительство Бахрейна направило ему официальное приглашение и теперь ожидает его ответа и визита в страну.

Официальный визит короля Бахрейна в РФ состоялся в мае этого года. Тогда главы двух государств провели переговоры на высоком уровне. Оба лидера также обсудили палестино-израильский конфликт и призвали к деэскалации в секторе Газа, напоминает RT.

