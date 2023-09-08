Посол Армении вызван в МИД России
Посол Армении вызван в МИД России, ему выражено представление на фоне недружественных действий Еревана, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В частности, Москва хочет получить ответы на вопрос о запуске процесса ратификации Римского статута МУС, гуманитарной поездки на Украину жены премьера Армении Никола Пашиняна, а также проведении военных учений с США.
Москва также озабочена задержанием в армянском Горисе блогера Мики Бадаляна и сотрудника радиостанции «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна.
«Россия и Армения остаются союзниками, все договоренности по развитию отношений будут выполняться на благо народов», - говорится в заявлении.
При этом отмечается, что Москва продолжит «прилагать все усилия, чтобы все договоренности между Арменией и Азербайджаном выполнялись».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев
- Подоляк назвал ООН «фиктивной» организацией
- Гутерриш призвал не винить ООН в продолжении конфликта на Украине
- Кабмин упростил выдачу справок о гибели или пропаже без вести участников СВО
- Посол Армении вызван в МИД России
- Сбитый беспилотник повредил здание железнодорожного вокзала в Брянске
- Более 12 тысяч свиней уничтожат на Кубани из-за африканской чумы
- Власти США изъяли 980 тысяч баррелей контрабандной нефти из Ирана
- На Украине арестовали активы Коломойского
- Отец погибшей школьницы в Каменске-Уральском обвинил в ее убийстве велосипедиста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru