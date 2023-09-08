Посол Армении вызван в МИД России

В частности, Москва хочет получить ответы на вопрос о запуске процесса ратификации Римского статута МУС, гуманитарной поездки на Украину жены премьера Армении Никола Пашиняна, а также проведении военных учений с США.

Москва также озабочена задержанием в армянском Горисе блогера Мики Бадаляна и сотрудника радиостанции «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна.



«Россия и Армения остаются союзниками, все договоренности по развитию отношений будут выполняться на благо народов», - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что Москва продолжит «прилагать все усилия, чтобы все договоренности между Арменией и Азербайджаном выполнялись».

