Посол Армении вызван в МИД России

Посол Армении вызван в МИД России, ему выражено представление на фоне недружественных действий Еревана, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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В частности, Москва хочет получить ответы на вопрос о запуске процесса ратификации Римского статута МУС, гуманитарной поездки на Украину жены премьера Армении Никола Пашиняна, а также проведении военных учений с США.

Москва также озабочена задержанием в армянском Горисе блогера Мики Бадаляна и сотрудника радиостанции «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна.

«Россия и Армения остаются союзниками, все договоренности по развитию отношений будут выполняться на благо народов», - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что Москва продолжит «прилагать все усилия, чтобы все договоренности между Арменией и Азербайджаном выполнялись».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АрменияМИД РФ

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