Посол Антонов заявил, что США не вернут России отнятую дипсобственность

«Однозначно вам скажу, я твёрдо убежден, что нам ничего не вернут», - ответил он на вопрос о перспективах возвращения России дипломатической собственности.

Ранее и.о. генконсула Вячеслав Славкин заявил, что Bank оf America заблокировал счета генерального консульства России в Нью-Йорке, и дипмиссия осуществляет свою деятельность за счёт запаса наличных, сообщает RT.

