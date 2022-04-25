Посол Антонов заявил, что США не вернут России отнятую дипсобственность

Посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 1» выразил мнение, что американские власти не будут возвращать Москве отнятую дипломатическую собственность.

Антонов: В США заблокирована работа российского посольства

«Однозначно вам скажу, я твёрдо убежден, что нам ничего не вернут», - ответил он на вопрос о перспективах возвращения России дипломатической собственности.

Ранее и.о. генконсула Вячеслав Славкин заявил, что Bank оf America заблокировал счета генерального консульства России в Нью-Йорке, и дипмиссия осуществляет свою деятельность за счёт запаса наличных, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:СШАПосолРоссийское ПосольствоАнатолий Антонов
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