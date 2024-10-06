Посол Антонов завершает работу в США
6 октября 202401:02
Российский посол в США Анатолий Антонов завершает свою командировку, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.
Каких-либо деталей во внешнеполитическом ведомстве не сообщили.
Антонов был назначен послом РФ в США в августе 2017 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru