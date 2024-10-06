Посол Антонов завершает работу в США

Российский посол в США Анатолий Антонов завершает свою командировку, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

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Каких-либо деталей во внешнеполитическом ведомстве не сообщили.

Антонов был назначен послом РФ в США в августе 2017 года.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:МИД РФПосолРоссийское ПосольствоАнатолий Антонов

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