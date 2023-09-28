Посол Антонов: В США давят на компании, оставшиеся в России

По его словам, также в этом процессе участвуют некоторые неправительственные организации. Как отметил дипломат, публикацией дискредитирующих материалов они стали подталкивать компании к уходу из РФ, «даже ценой многомиллионных убытков».

Как стало известно ранее, европейские компании потеряли от 100 млрд евро в России с 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

