Посол Антонов: В США давят на компании, оставшиеся в России
Бизнес из Соединенных Штатов сохраняет интерес к рынку России, несмотря на давление Вашингтона и ангажированных СМИ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.
По его словам, также в этом процессе участвуют некоторые неправительственные организации. Как отметил дипломат, публикацией дискредитирующих материалов они стали подталкивать компании к уходу из РФ, «даже ценой многомиллионных убытков».
Как стало известно ранее, европейские компании потеряли от 100 млрд евро в России с 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доходы добровольцев СВО могут освободить от НДФЛ
- Названа причина сильного взрыва в Ташкенте
- Посол Антонов: В США давят на компании, оставшиеся в России
- В Конгрессе заявили, что Байден портит всё, к чему прикасается
- СМИ: в конституцию КНДР внесли поправки об ускоренном развитии ядерных сил
- Лавров: Россия готова договариваться по Украине
- Минздрав: в результате взрыва в Ташкенте есть пострадавшие
- Некоторые категории россиян будут получать повышенные пенсии с 1 октября
- Байден заявил, что не знает, как избежать остановки работы американского правительства
- Набиуллина рассказала, что будет в случае перевода финансового рынка России на модель Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru