Посол Антонов: США ведут войну против России чужими руками

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские власти ведут войну с Россией чужими руками. Об этом он рассказал ТАСС.

Он также отметил, что у США есть требования, на которые России нельзя поддаваться – остановить СВО, вывести войска с псевдоукраинских территорий, выплатить репарации.