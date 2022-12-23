Посол Антонов: США ведут войну против России чужими руками
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские власти ведут войну с Россией чужими руками. Об этом он рассказал ТАСС.
Он также отметил, что у США есть требования, на которые России нельзя поддаваться – остановить СВО, вывести войска с псевдоукраинских территорий, выплатить репарации.
Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США подтверждает, что Вашингтон и Киев не готовы к мирному завершению конфликта. Об этом Анатолий Антонов заявил ранее.
Антонов указал, что лидер США и Украины по сути объявили о необходимости продолжения «войны по доверенности» против России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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