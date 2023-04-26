СМИ: Вашингтон получил два тревожных сигнала перед визитом Лаврова

Перед тем, как министр отправился в США, Вашингтон не позволил нескольким журналистам из России присутствовать на заседаниях. Американские власти не ожидали резкой реакции Москвы. По словам Лаврова, США проявили трусость, несмотря на то, что называют себя умной, свободной и справедливой страной.

Позже глава российской дипломатии пообещал, что РФ ничего не забудет и не простит США, что стало посланием, которое вызвало тревогу в Вашингтоне. Кроме того, заместитель Лаврова Сергей Рябков заявил, что российские власти найдут возможность ответить на это так, чтобы США «надолго запомнили, что так не делается».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в «геноциде» журналистов из России, сообщает «Радиоточка НСН».

