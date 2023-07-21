Посол Антонов обвинил США и НАТО в провоцировании войны

Антонов считает, что западные страны проверяют реакцию Москвы на те или иные провокации.

«Сглотнем, промолчим, проявим опять свою толерантность, готовность к поиску взаимоприемлемых развязок? Или будем действовать?» - отметил посол.

Вашингтон 19 июля объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $1,3 миллиарда. Транш включает зенитно-ракетные комплексы NASAMS, беспилотники, артиллерийские снаряды, оборудование для разминирования и системы связи, передает «Радиоточка НСН».

