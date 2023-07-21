Посол Антонов обвинил США и НАТО в провоцировании войны

Соединенные Штаты и НАТО провоцируют Россию и подталкивают мир к войне. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Дипломата цитирует РИА Новости.

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Антонов считает, что западные страны проверяют реакцию Москвы на те или иные провокации.

«Сглотнем, промолчим, проявим опять свою толерантность, готовность к поиску взаимоприемлемых развязок? Или будем действовать?» - отметил посол.

Вашингтон 19 июля объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $1,3 миллиарда. Транш включает зенитно-ракетные комплексы NASAMS, беспилотники, артиллерийские снаряды, оборудование для разминирования и системы связи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Российское ПосольствоНАТОСША

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