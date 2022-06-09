Посол Антонов назвал нелегитимными принятые без Москвы решения Арктического совета
Российские власти обеспокоены планами возобновить работу Арктического совета без участия Москвы, сообщают «Известия» со ссылкой на посла РФ в США Анатолия Антонова.
Так дипломат прокомментировал заявление западных участников Арктического совета о возобновлении его деятельности, но без российского участия.
Как считает Антонов, все решения, которые будут приняты на этом совете без участия РФ, не будут иметь под собой законного основания.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что арктический регион становится интернациональным театром военных действий, что является очень тревожной тенденцией.
Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что идея создания Арктического флота еще раз подтверждает стратегические задачи России на севере.
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