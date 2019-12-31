Послы США и РФ обсудили развитие отношений между странами

Посол РФ в США Анатолий Антонов и новый посол США в РФ Джон Салливан обсудили развитие российско-американских отношений. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, встреча послов прошла 30 декабря в Вашингтоне. Отмечается, что в ходе диалога было затронуто как текущее состояние двусторонних отношений, так и перспективы развития.

Напомним, кандидатуру Салливана на пост посла выдвинул американский президент Дональд Трамп. 24 декабря Салливан принял присягу в новой должности.

Ранее должность посла США в РФ в течение двух лет занимал Джон Хантсман, который ушел в отставку в августе.











