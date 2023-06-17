Послы России и США провели встречу в Вашингтоне
17 июня 202305:40
Посол России в США Анатолий Антонов и глава диппредставительства Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси провели встречу в Вашингтоне. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства.
Встреча дипломатов прошла в пятницу, 16 июня.
«Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня», — указали в диппредставительстве.
Других подробностей встречи не приводится.
Ранее Анатолий Антонов заявил, что США не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru