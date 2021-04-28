Послы прибалтийских стран прибыли в МИД РФ
Послы Эстонии, Латвии и Литвы приехали в здание российского МИД на фоне высылки российских дипломатов.
Ранее эти страны заявили о высылке российских дипломатов. По словам главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, страна высылает делает это в качестве солидарности с Чехией, передает RT.
Отношения России и Чехии обострились на фоне обвинений чешских властей в адрес спецслужб РФ, которые якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага 17 апреля выслала из страны 18 российских дипломатов. После этого Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского диппредставительства.
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