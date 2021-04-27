Глава МИД Германии поддержал решение Чехии о высылке российских дипломатов

Германия поддерживает решение Чехии о высылке 18 российских дипломатов, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

«Я говорил на прошлой неделе по телефону с новым чешским коллегой (главой МИД Чехии Якубом Кулганеком - прим. НСН) и ясно указал на то, что мы с высокой солидарностью поддерживаем то решение, которое было принято в Праге», — цитирует Мааса РИА Новости.

Глава немецкого МИД отметил, что посол ФРГ в Москве уже занимается организацией помощи для поддержки дальнейшей работы дипломатической миссии Чехии.

Отношения Москвы и Праги ухудшились на фоне обвинений чешских властей в адрес спецслужб РФ, которые якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия 17 апреля выслала 18 российских дипломатов. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского диппредставительства.

Позже Прага приняла решение сократить число сотрудников в посольстве РФ до уровня посольства Чехии в Москве, напоминает «Свободная пресса». Таким образом, в дипломатических миссиях должны остаться по 7 дипломатов и 25 техслужащих.

