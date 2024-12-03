Послов Литвы, Латвии и Эстонии вызвали в МИД Грузии

В заявлении внешнеполитического ведомства Грузии говорится, что дипломатам была «выражена обеспокоенность заявлением трёх стран об импичменте» главам грузинского правительства и правоохранителям.

Отмечается, что намерения стран Балтии ввести против них санкции «не соответствуют рамкам партнерских отношений между странами».

«Заявления, направленные на влияние на деятельность институтов суверенного государства и воспринимаемые как вмешательство во внутренние дела страны, недопустимы», - заключили в МИД Грузии.

Ранее власти Литвы запретили въезд в страну основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили, а также запретили 10 чиновникам МВД Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».