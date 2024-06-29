После взрыва в Днепре обрушилась часть многоэтажки

На Украине в городе Днепр в результате взрыва обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. Об этом в своем Telegram-канале написал глава днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, взрыв произошел в результате ракетного удара.

Известно, что в здании обрушились четыре верхних этажа. По предварительным данным, в квартирах дома и в автомобилях, припаркованных недалеко от разрушенной многоэтажки, еще могут оставаться люди.

Развожаев: После новой атаки на Севастополь пострадали три человека

По сообщениям Лысака, всего в Днепре в результате взрывов пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.

28 июня в Днепропетровской области несколько раз была объявлена воздушная тревога.

Ранее RT сообщил, что в Харькове произошли взрывы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДомПроисшествиеВзрывУкраинаДнепропетровск

Горячие новости

Все новости

партнеры