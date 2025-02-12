Посланник Трампа сообщил об освобождении американца в Белоруссии

Спецпосланник Дональда Трампа по делам заложников Адам Белер сообщил, что в Белоруссии был освобожден один американец, который был задержан местными властями. Об этом сообщает CBS News.

Его имя он сообщил раскрыто. Вместе с этим Белер добавил, что в рамках соглашения были освобождены и другие лица.

СМИ: США освободят россиянина Винника в ответ на освобождение Фогеля

Накануне Россия передала США американца Марка Фогеля, который отбывал наказание по делу о контрабанде наркотиков. Кремль подтвердил, что его освобождение произошло в обмен на россиянина, который вскоре вернется домой.

Согласно данным Reuters, речь идет о Александре Виннике, обвиняемом в отмывании денег через криптовалюту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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