Посланник Трампа сообщил об освобождении американца в Белоруссии

Спецпосланник Дональда Трампа по делам заложников Адам Белер сообщил, что в Белоруссии был освобожден один американец, который был задержан местными властями. Об этом сообщает CBS News.

Его имя он сообщил раскрыто. Вместе с этим Белер добавил, что в рамках соглашения были освобождены и другие лица.