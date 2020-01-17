Послание, отставки, назначения
НСН о наиболее заметных событиях уходящей недели.
Более 80% жителей России осведомлены о самом факте послания президента Федеральному собранию, при этом 73% респондентов заявили, что послание вызвало у них положительные эмоции. Такие данные привел в пятницу на пресс-конференции в Москве генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Значительная часть послания главы государства Федеральному собранию была посвящена социально-экономической проблематике с упором на демографическую ситуацию в стране: мер поддержки семей с детьми предложено сразу несколько и весьма впечатляющих, особенно в части материнского капитала. Программа будет продлена до 2026 года, сумма будет увеличена, а право на ее получение будет возникать уже при рождении первенца.
Возможные изменения Конституции страны стали одной из главных тем президентского послания. Владимир Путин, в частности, предложил расширить полномочия парламента, дав Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра, всех вице-премьеров и министров, причем, без права президент отклонять их; а также закрепить в Основном законе страны функции и статус Госсовета, примат Конституции России над международными законами.
Вскоре после оглашения президентского послания в отставку ушло правительство Дмитрия Медведева. Ему самому была предложена новая должность зампреда Совета безопасности страны, а на его место назначен бывший глава ФНС Михаил Мишустин. Первоочередной задачей нового правительства Мишустин назвал заботу о семье и детях. В число приоритетов Мишустин, выступая в Госдуме, включил также повышение благосостояния граждан, восстановление доверия бизнеса к государству, создание адресной системы социальной помощи, прорыв в цифровизации реального сектора экономики, рост аграрного сектора, поддержку оборонной промышленности, развитие транспортной инфраструктуры.
Первым кадровым решением нового премьер-министра стало заполнение вакансии, возникшей в связи с его собственным карьерным взлетом. Распоряжением Михаила Мишустина руководителем Федеральной налоговой службы назначен Даниил Егоров, бывший первым заместителем главы ведомства. 45-летний Егоров в налоговых органах работает с 2001 года. До зама Михаила Мишустина дослужился к 2011. В ФНС Егоров курировал работу Контрольного управления, управлений трансфертного ценообразования, камерального контроля и оперативного контроля. Полностью новые структура и состав правительства станут известны к началу следующей недели, по сведениям «Интерфакса», до вторника, 21 января.
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