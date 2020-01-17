Послание, отставки, назначения

Более 80% жителей России осведомлены о самом факте послания президента Федеральному собранию, при этом 73% респондентов заявили, что послание вызвало у них положительные эмоции. Такие данные привел в пятницу на пресс-конференции в Москве генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Значительная часть послания главы государства Федеральному собранию была посвящена социально-экономической проблематике с упором на демографическую ситуацию в стране: мер поддержки семей с детьми предложено сразу несколько и весьма впечатляющих, особенно в части материнского капитала. Программа будет продлена до 2026 года, сумма будет увеличена, а право на ее получение будет возникать уже при рождении первенца.