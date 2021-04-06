Матвиенко объяснила значимость послания президента
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию сформулирует новую систему координат, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что ежегодное послание Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля, напоминает РИА ФАН. Мероприятие пройдет в очном режиме, место его проведения пока не объявлено, отмечают Известия.
«Это будет такое послание "нового времени", я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Как отметила спикер Совета Федерации, ряд поставленных президентом задач потребует «быстрого начала реализации». В связи с этим Совет палаты соберется уже 22 апреля, днем позже пройдет пленарное заседание Совфеда.
По словам Матвиенко, послание Путина Федеральному собранию — важнейшее политическое и общественное событие, которое будет иметь особое значение в современной ситуации, «несущей много вызовов».
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