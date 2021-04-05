Названа дата выступления Путина с посланием Федеральному собранию
5 апреля 202112:25
Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, время и место сейчас прорабатывается.
Аккредитация СМИ начнется одновременно с объявлением места проведения.
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5 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru