Названа дата выступления Путина с посланием Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, время и место сейчас прорабатывается.

Аккредитация СМИ начнется одновременно с объявлением места проведения.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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