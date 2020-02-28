Послам РФ могут запретить иностранное гражданство
В Госдуме рассматривается законопроект, который предусматривает отсутствие гражданства или вида на жительство (ВНЖ) другой страны для претендующих на должность посла и спецпредставителя России. Об этом сообщает Интерфакс.
Документ был разработан и внесен на рассмотрение руководителем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым и главой комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. В тексте законопроекта, выложенного под номером 911181-7 в официальной базе данных Госдумы, указано, что данная инициатива стала следствием предложения президента РФ Владимира Путина о запрете на получение гражданства или ВНЖ для крупных должностных лиц.
В их число вошли губернаторы, сенаторы Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, судьи и некоторые другие. Как передает RT, председатель Совфеда Валентина Матвиенко поддержала данное предложение и предложила расширить список.
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