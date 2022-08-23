Посла Украины вызвали в МИД Казахстана из-за слов о русских

В Москве впервые за две недели выявили менее 5 тыс случаев заражения коронавирусом за сутки Москва готовится к переходу на новый стандарт экстренной медпомощи Начался прием заявок на конкурс грантов «Москва – добрый город» для социально ориентированных НКО Москва готовится к Международному военно-музыкальному фестивалю «Спасская башня» Спасатели предупреждают жителей столичного региона о жаре