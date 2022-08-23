Посла Украины вызвали в МИД Казахстана из-за слов о русских

Министерство иностранных дел Казахстана вызвало посла Украины Петра Врублевского и выразило дипломату протест из-за его высказываний о русских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

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Ранее Врублевский заявил, что киевские власти стараются убивать «как можно больше» русских.

«Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПосолМИДКазахстан
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