Посла Украины вызвали в МИД Казахстана из-за слов о русских
Министерство иностранных дел Казахстана вызвало посла Украины Петра Врублевского и выразило дипломату протест из-за его высказываний о русских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД республики.
Ранее Врублевский заявил, что киевские власти стараются убивать «как можно больше» русских.
«Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
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