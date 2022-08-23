В Казахстане призвали объявить посла Украины персоной нон грата

Ранее в Сети появилось видео, на котором Врублевский заявил, что украинский режим старается убить «как можно больше» русских. Следственный комитет РФ проведет юридическую оценку высказываний дипломата, отмечает «Свободная пресса».

Как подчеркнули в АСРК, слова Врублевского несовместимы со статусом посла и дипломатической этикой.

«Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы. В этой связи АРСК требует от МИДа Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата», — написал Божко в соцсетях.

Кроме того, слова Врублевского осудили в Ассамблее народов Казахстана. В организации отметили, что такие заявления неприемлемы в республике, «где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации». Ассамблея призвала казахстанцев не поддаваться на провокации и «беречь и укреплять мир в стране и единство народа», пишет Ura.ru.

