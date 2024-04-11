МИД: Россия объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Австрии
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в РФ. Об этом сообщили в МИД.
Как указали в ведомстве, в четверг в МИД вызвали австрийского посла Вернера Альмхофера. Ему был заявлен протест в связи с высылкой Веной двух российских дипломатов. В МИД подчеркнули, что подобный шаг Австрии «еще более отягощает двусторонние отношения» и наносит ущерб ее авторитету.
«Послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства... республики в Российской Федерации», — подчеркнули в министерстве.
Дипломату предстоит покинуть РФ до конца 18 апреля. В МИД подчеркнули, что на этом ответные меры Москвы не исчерпываются.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ракета «Ангара-А5» вывела на орбиту спутник «Гагаринец»
- Количество эпизодов мошенничества в деле блогера Шабутдинова увеличилось до 73
- В Кремле считают бессмысленным мирный саммит в Швейцарии без России
- «Новые люди» предложили просвещать школьников о вреде доносов
- ВС РФ нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины
- В Курганской области из-за паводка эвакуировали больше 6 тысяч человек
- Большинство россиян уверены, что человечество сможет жить на других планетах
- МИД: Россия объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Австрии
- В Приморье собираются открыть пляжные туры в Северную Корею
- Начались съемки новогодней комедии «Собачье дело» с певицей Глюкозой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru