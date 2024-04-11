МИД: Россия объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Австрии

Как указали в ведомстве, в четверг в МИД вызвали австрийского посла Вернера Альмхофера. Ему был заявлен протест в связи с высылкой Веной двух российских дипломатов. В МИД подчеркнули, что подобный шаг Австрии «еще более отягощает двусторонние отношения» и наносит ущерб ее авторитету.

«Послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства... республики в Российской Федерации», — подчеркнули в министерстве.

Дипломату предстоит покинуть РФ до конца 18 апреля. В МИД подчеркнули, что на этом ответные меры Москвы не исчерпываются.

