Посла России вызвали в МИД Британии из-за Навального





Посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келин был вызван сегодня в МИД Великобритании из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил через соцсети министр иностранных дел Соединенного королевства Доминик Рааб. По его словам, российскому диппредставителю будет выражена глубокая озабоченность в связи с отравлением оппозиционера.

Глава Форин оффиса заявил, что Москва должна провести полномасштабное, прозрачное расследование этого происшествия. Он подчеркнул неприемлемость применения запрещённого химического оружия в каких-либо целях, отмечает «Свободная пресса».

Ранее сегодня в берлинской клинике Charite объявили о выводе Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции лёгких. На прошлой неделе правительство Германии выступило с утверждением, что военные эксперты подтвердили воздействие отравляющего вещества из группы «Новичок» на организм Навального.

Российские специалисты не выявили в анализах оппозиционера каких-либо ядов. Ученый Леонид Ринк, который в своё время принимал участие в разработке «Новичка», рассказал «360», что выход Алексея Навального из комы однозначно свидетельствует о том, что в случае его отравления вещество из этой группы не применялось.

Специалист выразил уверенность, что внезапное ухудшение самочувствия Навального в самолете по пути из Томска в Москву ни коим образом не связано с отравлением, во всяком случае этим химическим соединением.



