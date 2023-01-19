Посла России Степанова вызвали в МИД Канады

Как отметил посол, его пригласили в МИД к 16:00 (00:00 мск). При этом канадская сторона не уточняла причину вызова дипломата, пишет РИА ФАН.

Глава канадского МИД Мелани Жоли подтвердила, что Степанов был вызван во внешнеполитическое ведомство, пишет RT. По словам министра, решение было связано с высказываниями главы МИД России Сергея Лаврова, сравнившего шаги США по созданию антироссийской коалиции с действиями Адольфа Гитлера.

Позже сам Степанов сообщил журналистам, что был приглашен в МИД Канады в связи с обрушением жилого дома в Днепропетровске. По словам посла, заявления Лаврова не обсуждались. Российский дипломат отверг попытки Оттавы возложить на Москву вину за ЧП в украинском городе.

