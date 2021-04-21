Посла РФ Змеевского вызвали в МИД Чехии

Змеевского пригласили в чешский МИД для обсуждения ситуации, связанной со взаимной высылкой дипломатов из Праги и Москвы.

Отмечается, что посол прибыл в министерство в 17:50 по местному времени (18:50 по Москве) и не стал отвечать на вопросы журналистов.

На минувшей неделе Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов. Также власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

Позже чешские СМИ сообщили, что в среду МИД страны может объявить о новой высылке дипломатов РФ.

