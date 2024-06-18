Посла РФ вызвали в МИД Швеции из-за инцидента с самолетом
Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России. Об этом сообщает пресс-служба шведского внешнеполитического ведомства.
В сообщении говорится, что вызов российского дипломата связан с якобы нарушением воздушного пространства Королевства самолётом.
«МИД вызвал посла России, чтобы выступить против нарушения Россией воздушного пространства Швеции, произошедшего в пятницу, 14 июня», - говорится в заявлении.
Ранее представитель Вооруженных сил Швеции Тереза Фагерштедт заявила, что воздушное пространство страны нарушил якобы российский самолёт, пишут «Известия». По её словам, инцидент произошёл к востоку от острова Готланд в Балтийском море.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru