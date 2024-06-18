Посла РФ вызвали в МИД Швеции из-за инцидента с самолетом

В сообщении говорится, что вызов российского дипломата связан с якобы нарушением воздушного пространства Королевства самолётом.

«МИД вызвал посла России, чтобы выступить против нарушения Россией воздушного пространства Швеции, произошедшего в пятницу, 14 июня», - говорится в заявлении.

Ранее представитель Вооруженных сил Швеции Тереза Фагерштедт заявила, что воздушное пространство страны нарушил якобы российский самолёт, пишут «Известия». По её словам, инцидент произошёл к востоку от острова Готланд в Балтийском море.

