Посла РФ вызвали в МИД ФРГ из-за хакерской атаки на Бундестаг
Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Российской Федерации Сергея Нечаева на разговор в связи с обвинениями в адрес Москвы в хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году. Об этом объявила пресс-служба МИД Германии, передает ТАСС. Ранее российская сторона уже многократно опровергла свою причастность к этой кибератаке.
Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ, статс-секретарь МИД Мигель Бергер от лица федерального правительства самым жестким образом осудил хакерское нападение на сети Бундестага, которое было инициировано 30 апреля 2015 года.
В тот день целый ряд немецких депутатов получили по электронной почти идентичные письма, отправленный от имени ООН. В посланиях находилась ссылка, нажатие на которую активировало компьютерный вирус, проникавший в систему. Германским специалистам по кибербезопасности пришлось временно отключить всю IТ-систему Бундестага, чтобы справиться с проблемой.
В общей сложности было похищено не менее 16 Гбайт данных, включая электронные письма парламентариев. Москва свою причастность к этому инциденту отвергает. Тем более, что германская сторона так и не предоставила ни одного конкретного факта, который бы подтверждал её виновность.
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