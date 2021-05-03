Евросоюз обсудит ответ на санкции России 10 мая

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что ответ на российские санкции главы МИД стран ЕС обсудят 10 мая, сообщает ТАСС.

По его словам, на предстоящей встрече министры иностранных дел решат, каким образом лучше отреагировать на действия РФ.

Ранее Стано объявил, что постоянному представителю РФ при ЕС Владимиру Чижову будет передан протест в связи с введением контрсанкций, сообщает RT.

В ответ на санкции Евросоюза Москва запретила въезд на территорию РФ председателю Европарламента Давиду Марии Сассоли и заместителю председателя Еврокомиссии по вопросам ценностей Вере Юровой, сообщает Ura.ru. Также в чёрный список попали шесть чиновников из Латвии, Франции, Германии, Швеции и Эстонии.

