Посла РФ в Бухаресте вызвали в МИД из-за слов о «румынском золоте»

Посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД республики после заявлений о «румынском золоте», вывезенном из страны в 1916-1917 годах, сообщает РИА Новости.

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Главе российской дипмиссии передали глубокое недовольство румынской стороны. В Бухаресте назвали заявления РФ «искаженными».

В частности, МИД Румынии выразил недовольство призывом российского посольства отказаться от мечты вернуть «румынское золото».

В годы Первой мировой войны Румыния вывезла в Россию золотой запас в 91,5 тонны. Ценности вернули Бухаресту в середине прошлого века.

Депутаты Европарламента 14 марта приняли резолюцию с требованием к России вернуть золото Румынии, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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