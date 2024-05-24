Посла РФ в Армении вызвали в Москву для консультаций

Других деталей, в том числе причин подобного решения не приводится.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что власти Армении целенаправленно и под надуманными предлогами идут к коллапсу отношений с Россией.

Как сообщал пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян, Армения воздержится от финансирования Организации договора о коллективной безопасности в 2024 году, напоминает «Радиоточка НСН».

