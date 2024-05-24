Посла РФ в Армении вызвали в Москву для консультаций

Российского посла в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву для консультаций, сообщила официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой.

Пашинян заявил, что Армения готова вступить в ЕС в 2024 году

Других деталей, в том числе причин подобного решения не приводится.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что власти Армении целенаправленно и под надуманными предлогами идут к коллапсу отношений с Россией.

Как сообщал пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян, Армения воздержится от финансирования Организации договора о коллективной безопасности в 2024 году, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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