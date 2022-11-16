Посла Польши вызвали в российский МИД
16 ноября 202218:46
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что в российское дипломатическое ведомство был вызван посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский.
«Польский посол вызван в МИД России», - написала она.
Ранее Захарова призвала польские власти извиниться за вызов посла РФ Сергея Андреева в связи с якобы причастностью России к падению ракеты на территории Польши, сообщает RT.
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16 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru