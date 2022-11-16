Посла Польши вызвали в российский МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что в российское дипломатическое ведомство был вызван посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский.

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«Польский посол вызван в МИД России», - написала она.

Ранее Захарова призвала польские власти извиниться за вызов посла РФ Сергея Андреева в связи с якобы причастностью России к падению ракеты на территории Польши, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаРоссияПосолМИД РФ
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